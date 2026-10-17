В Карелии за сутки потушили три пожара и ликвидировали последствия ДТП

В авариях погибли три человека, ещё двое пострадали, включая ребёнка

Фото: Госкомитет по ГО и ЧС Карелии

За прошедшие сутки подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Республики Карелия реагировали на 11 оперативных событий, сообщает МЧС региона.

Трижды специалисты привлекались для тушения пожаров, трижды – для ликвидации последствий ДТП, и пять раз – для оказания помощи населению.

В 07:58 в посёлке Нёлгомозеро на улице Лесной загорелся жилой дом – пожар оперативно ликвидировали на площади 200 квадратных метров.

В 15:28 в Питкяранте на улице Привокзальной горела открытая территория площадью 12 квадратных метров.

В 21:37 в посёлке Приречный на улице Песочной огнём повреждён пол в жилом доме на площади один квадратный метр.

На дорогах республики зафиксировано три происшествия. В 07:44 в Пряжинском районе на 74-м километре автодороги 86К-10 легковой автомобиль съехал в кювет, пострадал один ребёнок. В 16:40 в Петрозаводске на площади Кирова произошёл наезд на пешехода – погиб один человек. В 02:57 на улице Максима Горького столкнулись два автомобиля с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие. Два человека погибли, ещё один пострадал и был доставлен в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Спасатели также нейтрализовали разлив горюче-смазочных материалов.