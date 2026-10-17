Ограничения в аэропортах Москвы продолжаются

«Аэрофлот» скорректировал рейсы из-за ограничений

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» предупредили о переносе и отмене части рейсов в связи с временными ограничениями на использование московского воздушного пространства, сообщают пресс-службы перевозчиков.

Ранее мы сообщали, что сотни рейсов в столичных аэропортах были задержаны ил отменены. Сегодня на информационных лентах появляются сообщения, говорящие о том, что отмены и задержки рейсов продолжатся.

Ограничения введены в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», о чём ранее сообщала Росавиация. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы, пишет РИА Новости.

В «Аэрофлоте» отметили, что наземные службы и представительства работают в усиленном режиме, пассажирам предоставляется обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам.

Пять вылетевших в Москву самолётов турецкой Turkish Airlines развернулись обратно в Турцию в ночь на субботу.

«Пять самолётов Turkish Airlines, вылетевших из Антальи во "Внуково", возвращаются в Турцию»,

– сообщили в авиакомпании. Перелёт будет выполнен после снятия ограничений, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов, если экипажу потребуется отдых.

Пассажирам рекомендуют перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует. Причина введения ограничений на использование воздушного пространства не уточняется.