Сотни авиарейсов задержали в столице – аэропорты забиты пассажирами

Вылеты массово отменили в Москве из-за угроз атак БПЛА

Фото: Петрозаводск говорит

Из-за угрозы атаки беспилотников пассажиры застряли в московских аэропортах – там задержали больше четырехсот авиарейсов. Это привело к огромным очередям в терминалах.

О масштабном коллапсе в столице и забитых аэропортах спящими на полу пассажирами пишет канал BAZA. По данным источника, в Москве задержали 423 рейса. Несмотря на то, что ограничения в трех авиагаванях сняли еще в пять утра, толпы людей до сих пор не могут вылететь.

В Шереметьево за сутки отменили 109 вылетов, еще 220 задержали. Во Внуково отменили 109 и задержали 202 рейса. В Домодедово ситуация получше: всего 4 отмены и 55 задержек.

Как уточняется, некоторые пассажиры ждут своего вылета уже больше 13 часов – им приходится спать где придется: на чемоданах, на полу и даже на искусственном газоне.