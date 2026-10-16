На вокзалах появятся места для купания и кормления домашних животных

Железнодорожники решили позаботиться о комфорте пассажиров, которые берут в поездку питомца

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Российские железнодорожники решили позаботиться о пассажирах, которые отправляются в путешествие с домашними питомцами. В РЖД признали, что таких граждан становится все больше.

Отдельные пространства для пассажиров с домашними любимцами будут создавать на железнодорожных вокзалах.

Первая такая специальная зона функционирует на Ленинградском вокзале в Москве, до конца 2026 года на Казанском вокзале откроют еще одну такую зону, пишет «Российская газета». Специальные сервисные зоны оборудованы местами для кормления и купания животных.