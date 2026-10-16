Мужчина спаивал у себя дома девушек и снимал с ними порно

В Уфе арестован 28-летний мужчина, изготавливавший странные видеозаписи

Фото: Алиса ИИ

В Уфе арестован 28-летний мужчина, от рук которого пострадали несколько девушек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, горожанин приглашал девушек к себе домой, спаивал их, а затем снимал порнографические видео с их участием. Ролики он публиковал в закрытом канале в мессенджере.

В квартире подозреваемого прошел обыск. Изъяты мобильные телефоны, жесткие диски и компьютер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован.

Ранее сообщалось о том, что россиянин несколько дней насиловал тело убитой им женщины.