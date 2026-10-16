Россиянин несколько дней насиловал тело убитой женщины

Петербуржца отправили в колонию строгого режима за жестокое преступление против коллеги

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Суд в Петербурге поставил точку в деле об убийстве и осквернении тела. Злоумышленник, признавший вину, проведет ближайшие годы за решеткой. О решении суда сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Убийца и жертва познакомились на работе, затем женщина стала жить в квартире петербуржца. В один из дней мужчина напился, а коллега его оскорбила. Мужчина вспылил, схватил провода для зарядки смартфона и задушил женщину. После этого он в пьяном угаре несколько дней насиловал убитую и совершал действия сексуального характера с телом.

Петербуржца привлекли к уголовной ответственности. Его приговорили к семи с половиной годам и 15 дням в колонии строгого режима.