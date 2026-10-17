Двое погибли в ночном ДТП в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в центре города

Фото: МВД Карелии

Сегодня, 17 октября, около 02:52 на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По предварительным данным полиции, произошло столкновение автомобиля марки «КИА» и автомобиля скорой медицинской помощи марки «ГАЗ».

В результате ДТП водитель автомобиля скорой помощи, мужчина 1980 года рождения, и работник скорой медицинской помощи, мужчина 1958 года рождения, скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля «КИА», мужчина 1997 года рождения, госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.