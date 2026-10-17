Задержан водитель, совершивший ДТП в Петрозаводске

По факту смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи возбуждено уголовное дело

МВД сообщило о задержании водителя автомобиля KIA, совершившего ДТП с машиной скорой помощи в Петрозаводске.

Напомним, сегодня, 17 октября, около трех часов ночи на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького произошло столкновение автомобиля марки «КИА» под управлением мужчины 1997 года рождения и автомобиля скорой медицинской помощи марки «ГАЗ». В результате аварии водитель автомобиля скорой помощи (мужчина 1980 года рождения) и работник скорой медицинской помощи (мужчина 1958 года рождения) скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «КИА» был госпитализирован.

По факту данного ДТП Следственным управлением УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время водитель автомобиля «КИА» задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия.