В Петрозаводске простятся с погибшим водителем скорой

Названы дата и место прощания с Александром Заляжным

Фото: Алиса ИИ

В четверг, 22 октября, в Петрозаводске простятся с водителем скорой помощи Александром Заляжным, который погиб в трагическом ДТП на улице Красноармейской в ночь на 17 октября. Об этом сообщает паблик республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

По данным источника, церемония прощания с горожанином пройдет в траурном зале по адресу: Высотный проезд, дом №1. Все желающие могут проводить мужчину в последний путь с 13 до 14 часов.

Напомним, в ночь на 17 октября на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького в Петрозаводске столкнулись легковой автомобиль Kia и карета скорой помощи. Внутри находились водитель Александр Заляжный и врач-педиатр Олег Стусенко. Они спешили на вызов к семимесячному малышу. Мужчины погибли на месте.

С Олегом Стусенко в Петрозаводске простились 20 октября.