Кондопожский ЦБК выполнил план лесовосстановления

Более 800 тысяч сеянцев хвойных пород на площади 301 гектар высадили специалисты комбината в сезоне 2026 года. Параллельно велись работы по естественному восстановлению и уходу за молодыми лесами.

Фото: пресс-служба КЦБК

Кондопожский ЦБК (входит в Группу компаний Тайга) подвёл итоги сезона лесовосстановительных работ на арендованных участках.

В 2026 году специалисты предприятия провели лесопосадки на площади в 301 гектар, что на 26 гектаров больше запланированного объёма. Основные работы прошли на делянках Сандальского, Лижемского и Линдозерского лесничеств Кондопожского района Карелии. Сезон посадок лесных культур в республике традиционно начинается в мае и заканчивается в сентябре.

Для искусственного лесовосстановления компания использовала более 800 тысяч сеянцев хвойных пород с закрытой и открытой корневыми системами. Четверть из них вырастили в питомнике Сыктывкарского ЛПК (входит в Группу компаний Тайга). Посадочный материал из Республики Коми хорошо сохраняет жизнеспособность при транспортировке и хранении, а благодаря схожему климату регионов обладает высокой приживаемостью.

Кондопожский ЦБК – ответственный лесопользователь. Наша цель – не просто высадить саженцы, а вырастить здоровый лес, поэтому уход за посадками продолжится и в следующие годы. В своей работе предприятия Группы Тайга следуют принципам рационального использования природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде. Будучи добросовестными арендаторами, мы возобновляем леса на участках лесозаготовки на 100%,

– подчеркнул Андрей Реутов, исполнительный директор Кондопожского ЦБК.

Помимо посадок, предприятие содействует естественному лесовосстановлению. В 2026 году соответствующие работы прошли на 380 гектарах. Также специалисты КЦБК выполнили посев семян на площади 85 гектаров и мероприятия по дополнению лесных культур прошлых лет на площади 295 гектаров.

Уже осенью работники предприятия приступают к подбору участков под лесные культуры и к подготовке почвы для нового сезона на следующий год. Кроме того, они заботятся о сохранении подроста: проводят уход за молодыми деревьями, контроль плотности подрастающего леса и удаление сорняков. Работа в этом направлении не прекращается круглый год.