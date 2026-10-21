От любопытства к реальным операциям: как применяют цифровой рубль

Узнали, какие операции с новой валютой россияне совершают чаще всего и что мотивирует их открывать счета

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В топ-3 операций с цифровым рублем вошли переводы (28%), оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23%). Такие данные показал проведенный ВТБ опрос*.

Также каждый пятый получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета**.

Ключевой причиной для открытия счета стали любопытство и желание попробовать что-то новое (42%), а также возможность открыть счет в приложении банка (36%) или совет от знакомых (21%). Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%), а каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты.

Среди причин, которые могли бы мотивировать россиян регулярно использовать цифровой рубль, респонденты назвали кешбэк или скидки (54%), расширение списка магазинов, где такая оплата возможна (42%), возможность пользоваться им без интернета (38%).

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал широко доступен в России. По данным Банка России, за первый месяц на платформе было открыто более 220 тыс. счетов (из них 10 тыс. — юрлицами) и было проведено более 150 тыс. операций.

Ранее аналитики ВТБ составили портрет среднестатистического пользователя новой технологии — это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор.

* Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов.

** Можно было выбрать несколько вариантов ответа.