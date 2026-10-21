Покупателям приготовили цифровое новшество в магазинах

«Пятерочка», «Магнит», «Перекресток» и «Сигма» внедрили проверку возраста покупателей через «Цифровой ID»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

«Цифровой ID» применяют в федеральных торговых сетях, внедряют в региональных магазинах. Покупатели могут использовать сервис для подтверждения возраста и ряда социальных статусов при совершении покупок.

Подтвердить возраст с помощью «Цифрового ID» можно в магазинах федеральных сетей «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток», в торговых объектах региональной сети «Сигма». Сервис позволяет покупателю подтвердить возраст без предъявления паспорта или другого бумажного документа.

Функционал «Цифрового ID» доступен и объектам общественного питания: рестораны, бары, кафе вправе принимать QR-код из приложения «Макс» для подтверждения возраста гостя при заказе продукции с возрастными ограничениями. Для интеграции сервиса предприятиям общепита необходимо подключить модуль взаимодействия с единой системой идентификации и настроить кассовое ПО для считывания QR-кодов.

Помимо подтверждения возраста, «Цифровой ID» позволяет подтверждать ряд льготных статусов. Например, статус студента, многодетного родителя, пенсионера или человека с инвалидностью.

«Цифровой ID» постепенно становится дополнительным инструментом цифрового обслуживания покупателей и посетителей кафе, баров и ресторанов. Его использование позволяет подтверждать необходимые сведения со смартфона без предъявления бумажного документа.