Жителям Карелии напомнили о возможности передать оружие на СВО

В Росгвардии Карелии сделали важное напоминание об оружии и подвели итоги работы за неделю

Фото: Росгвардия РК

В Росгвардии Карелии напомнили жителям республики о возможности добровольно передать оружие в зону проведения специальной военной операции. Подать заявку о таком «пожертвовании» можно через специальный сервис на главной странице официального сайта ведомства.

Кроме того, росгвардейцы и сотрудники республиканского МВД провели на прошлой неделе 62 проверки сохранности огнестрельного оружия: у граждан – 59, у юридических лиц — 3, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время составлено пять протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъято три единицы оружия и более 110 патронов.