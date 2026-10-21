В Медвежьегорском округе обнаружили останки двух красноармейцев

В Карелии продолжаются работы по поиску погибших красноармейцев и увековечиванию их памяти. Очередная находка была сделана поисковым отрядом «Масельгская группа» в Медвежьегорском округе. О том, кого и что удалось обнаружить, сообщили в паблике фонда «Эстафета поколений».
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По данным источника, поисковики нашли останки двух красноармейцев.
У одного из них были обнаружены запасные части, инструменты и принадлежности к пулемету, а также ложка, стальной шлем, ботинки, пряжки и остатки ремня. Поднять останки второго солдата поисковики не успели – помешал короткий световой день.
По информации источника, работы на месте находки будут продолжены.
Ранее мы сообщали о грибнике, который нашел место гибели красноармейцев.