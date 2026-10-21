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21 октября 2026
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Общество

В Медвежьегорском округе обнаружили останки двух красноармейцев

Короткий световой день помешал работе поисковиков в Медвежьегорском округе
поисковыые работы
Фото создано с помощью Алиса AI

В Карелии продолжаются работы по поиску погибших красноармейцев и увековечиванию их памяти. Очередная находка была сделана поисковым отрядом «Масельгская группа» в Медвежьегорском округе. О том, кого и что удалось обнаружить, сообщили в паблике фонда «Эстафета поколений». 

поисковики

По данным источника, поисковики нашли останки двух красноармейцев. 

У одного из них были обнаружены запасные части, инструменты и принадлежности к пулемету, а также ложка, стальной шлем, ботинки, пряжки и остатки ремня. Поднять останки второго солдата поисковики не успели – помешал короткий световой день. 

По информации источника, работы на месте находки будут продолжены.

Ранее мы сообщали о грибнике, который нашел место гибели красноармейцев. 

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Силовики искали нелегалов на стройках Карелии и в кафе

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