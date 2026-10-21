Силовики искали нелегалов на стройках Карелии и в кафе

Облавы на мигрантов в Карелии: ФСБ, МВД и Росгвардия подвели итоги 47 рейдов

фото пресс-службы УФСБ по РК

Силовые ведомства Карелии объединились для проверки мигрантов. В пресс-службе ФСБ поделились результатами за октябрь. С 1 по 10 октября силовые ведомства провели 47 рейдов по местам проживания иностранных граждан, оптовых баз, точек общественного питания, организаций, оказывающих социальные услуги, строительных площадок.

Были зафиксированы массовые нарушения миграционного законодательства – всего 129 нарушений, в том числе 41 по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ), 38 нарушений по статье 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства), 8 нарушений по статье 18.1 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ), 37 нарушений по статье 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Было составлено пять административных материалов по ст. ст. 19.27 (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

Также силовики напомнили бизнесу и иностранным рабочим правила миграционного законодательства.