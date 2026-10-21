Инженер из Петрозаводска создал уникальный атлас птиц

Краснокнижные птицы облюбовали крыши и причал завода «Петрозаводскмаш»

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Инженер-конструктор завода «Петрозаводскмаш» Андрей Андерсон представил атлас птиц, обитающих в Петрозаводске. Благодаря своему хобби – бердвотчингу – он сфотографировал более 90 видов птиц, а непосредственно в районе производственных площадок предприятия – свыше 40, в том числе краснокнижных.

Так, на крышах заводских корпусов гнездятся клуши со своими птенцами, у заводского причала, где отгружается многотонное оборудование для АЭС, обитают черные казарки. Оба эти вида птиц занесены в Красную книгу России. Наряду с особо охраняемыми птицами в окрестностях завода встречаются редкие соловьи и ястребы-тетеревятники, сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе реализуют экологические программы. Например, за счет модернизации технологического оборудования, внедрения «зеленых» стандартов в обращении с отходами, цифровизации документооборота и формирования экопривычек среди сотрудников, предприятие за четыре года снизило выбросы парниковых газов на 5 000 тонн. Это эквивалентно высадке 800 гектаров леса – в два раза больше суммарной площади зеленых зон в городской черте.