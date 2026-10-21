Бетонный ручей добежал из Карелии до Москвы

Бастрыкин ждет доклад о проверке нарушения природоохранного законодательства в Петрозаводске

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от карельских коллег доложить о результатах проверки информации о нарушении природоохранного законодательства в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано в Птз» было размещено видео залитого бетоном участка местности.

Горожане бьют тревогу, что несколько лет в лесном массиве парка «Безымянный ручей» несанкционированно размещают строительные отходы, это приводит к загрязнению почвы, подземных вод и окружающей среды. Граждане обращались в компетентные органы, но результатов это не дало. В карельском Следкоме проводится проверка.

Бастрыкин ждет доклада с результатами проверки, а также о работе по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.