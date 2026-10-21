Поезд Петрозаводск-Москва сменит номер и расписание

В течение двух месяцев состав будет двигаться в новом графике

фото «Петрозаводск говорит»

Об изменениях в расписании движения скорого поезда сообщением Петрозаводск-Москва предупредили пассажиров. Речь идет о поезде № 159/160, который следует через станции Суоярви-1 - Сортавала - Выборг - С.-Петербург-Ладожский. С 25 октября состав изменит номер, поезд получит новый № 37/38. Об этом сообщает паблик «Петрозаводск транспортный».

Из карельской столицы поезд будет отправляться, как и раньше, в 13:50. В Москву будет прибывать на час позже в 10:11. График рассчитан на два месяца, уже с 26 декабря все вернется назад, поезд будет приходить в столицу в 09:10.

Отправление с Ленинградского вокзала Москвы поезда № 038М с 25 октября останется прежним - в 16:20. Прибывать в Петрозаводск состав будет под номером 037М на 5 минут позже - в 14:20.

При следовании в Петрозаводск поезд будет делать остановку в Петербурге на Ладожском вокзале, затем будет заезжать на Финляндский вокзал. Время стоянки на Финляндском вокзале сократится.