Адвокаты обжалуют приговор охраннику из «Каудаля»

Жалобу в Верховный суд необходимо отправить до 29 октября

Фото: Петрозаводск говорит

Адвокаты молодого экс-охранника из ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова будут обжаловать приговор Петрозаводского городского суда. Об этом сообщил защитник Владимир Гордин. Он также подтвердил свое дальнейшее участие в этом деле. Сторона защиты начинает изучение текста приговора, который вынесла судья Ольга Ильичева. Жалобу в Верховный суд Карелии необходимо направить до 29 октября включительно.



Напомним, что в Петрозаводском городском суде поставили точку в уголовном деле о сломанной ноге сотрудника полиции Алексея Борика. Молодого охранника из ресторана «Каудаль» признали виновным. Судья Ольга Ильичева назначила ему наказание два года условно. Отметим, что от выплат компенсации за проведение экспертизы и за привлечение в суд для дачи показаний медэксперта Гусейнова освободили. Речь идет о 183 тысячах рублей. Их возместят за счет бюджета.

Кроме этого, суд вынес отдельное постановление в отношении фирмы «Кенгуру», которая нанимает охранников на работу. Руководству напомнили о том, что сотрудники не должны превышать должностные полномочия при охране порядка в ресторане. И дали месяц на проведение проверки. О результатах нужно сообщить в суд.

При этом постановлений в отношении сотрудников полиции, которые в пьяном виде ходят по ресторанам, разбрасываются служебными удостоверениями, не было. Также как и проверки страхового дела, по которому подполковник Борик получил выплату более 300 тысяч рублей. Не обратил суд внимание и на то, какие травмы и увечья получили охранники из ресторана, когда их задерживали силовики. Тем, кто в системе, можно и так.

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