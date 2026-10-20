«Дело Каудаля»: приговор будут обжаловать

Жалобу в Верховный суд Карелии необходимо направить до 29 октября включительно

Фото: Марина Бедорфас

Текст, фото Марина Бедорфас

Адвокаты молодого экс-охранника из ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова будут обжаловать приговор Петрозаводского городского суда. Об этом сообщил защитник Владимир Гордин. Он также подтвердил свое дальнейшее участие в этом деле. Сторона защиты начинает изучение текста приговора, который вынесла судья Ольга Ильичева. Жалобу в Верховный суд Карелии необходимо направить до 29 октября включительно.



Напомним, в Петрозаводском городском суде поставили точку в уголовном деле о сломанной ноге сотрудника полиции Алексея Борика. Молодого охранника из ресторана «Каудаль» признали виновным. Судья Ольга Ильичева назначила ему наказание два года условно. Отметим, что от выплат компенсации за проведение экспертизы и за привлечение в суд для дачи показаний медэксперта Гусейнова освободили. Речь идет о 183 тысячах рублей. Их возместят за счет бюджета.

Кроме этого суд вынес отдельное постановление в отношении фирмы «Кенгуру», которая нанимает охранников на работу. Руководству напомнили о том, что сотрудники не должны превышать должностные полномочия при охране порядка в ресторане. И дали месяц на проведение проверки. О результатах нужно сообщить в суд.



При этом постановлений в отношении сотрудников полиции, которые в пьяном виде ходят по ресторанам, разбрасываются служебными удостоверениями, не было. Также как и проверки страхового дела, по которому подполковник Борик получил выплату более 300 тысяч рублей. Не обратил суд внимание и на то, какие травмы и увечья получили охранники из ресторана, когда их задерживали силовики.



Как нам пояснил адвокат, пока решение будут обжаловать, Алексей Борик не сможет подать гражданский иск на возмещение морального вреда. Но теоретически после завершения рассмотрения апелляции в Верховном суде, если приговор останется без изменений, полицейский может это сделать. Даже несмотря на то, что он уже получил страховку.

«Я в ужасе. Как же меня разочаровали опять люди! Как же такое вообще может быть?! Всю жизнь парню испортили...»,

– долго не могла прийти в себя мама Руслана Гусейнова, после того как выслушала приговор.



Напомним, гособвинитель Владимир Луценко попросил суд признать Гусейнова виновным и назначить ему наказание три года условно. Прокурор уточнил в суде, что доказательств, предоставленных следствием и экспертизами, достаточно для того, чтобы считать его виновным в переломе ноги Алексея Борика. При этом прокурор сказал и о том, что не требует реального срока по данной статье УК РФ, потому что Руслан вел себя и до суда, и после примерно, никогда не привлекался к уголовной и административной ответственности, более того он учился в юридическом-полицейском колледже. Тем не менее сторона обвинения убеждена, что из хулиганских побуждений будучи на рабочей смене в ресторане, он решил сломать ногу сотруднику полиции.

Руслана Гусейнова защищают три адвоката. Владимир Гордин первым увидел своего подзащитного после задержания. Он сделал те самые фотографии, на которых видны последствия избиения. При этом Руслан в зале суда дал показания, что когда он крикнул «Как больно! Не надо!», сотрудники в масках ответили: «Нашему коллеге тоже было больно!». Отметим, что на жалобы и заявления о проведении расследования об избиениях при задержании охранников ресторана остались без удовлетворения. А в суде Руслан получил штраф за то, что оказывал сопротивление при задержании.

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Адвокат Гордин сделал запросы и получил данные по страховому делу Алексея Борика. Подполковнику полиции выплатили медицинскую страховку более 300 тысяч рублей. При этом в документах этого дела указано, что он был трезвый, и его избили на улице неизвестные.

Михаил Ямчитский – второй адвокат Руслана назвал «Дело Каудаля» самым резонансным и часто обсуждаемым в СМИ и в обществе. А ногу подполковника Борика самой знаменитой – если не в России, то в Карелии точно. И еще сказал в суде:

«В СССР таких полицейских, которые кутят пьяные в ресторане да еще и бросаются удостоверениями, уволили бы в тот же день, если бы не заранее. Но мы живем в других реалиях. Именно поэтому это дело дошло до суда. Система позволяет» .

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Андрей Кухарь обратил внимание суда на то, что ни один свидетель и сам потерпевший не видели и не могут указать на того, кто ударил его по ноге. Он лежал лицом вниз и почувствовал боль. Но сказать, что это был кто-то конкретный не может. А показания свидетеля Никитина – охранника из той же смены ресторана – изменились в суде, когда на него никто не давил и не избивал.

Напомним, что адвокаты просили суд оправдать своего подзащитного. Сам Руслан Гусейнов в последнем слове признался, что как никто понимает своих товарищей, которые давали ложные показания, когда их избивали и запугивали. Но при этом просил суд взять во внимание те показания, которые они давали в суде, когда им уже никто не угрожал. Вину молодой человек не признал.

«Дело Каудаля» стало действительно популярным и обсуждаемым. И не только из-за ноги подполковника, но и за той поддержки, которую друзья, коллеги, родные оказывали и продолжают оказывать Руслану и его семье.

Мы продолжим следить за этой историей.