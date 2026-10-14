Суд огласил решение по громкому делу о сломанной ноге подполковника

Петрозаводский городской суд признал бывшего охранника ресторана «Каудаль» виновным

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводском городском суде 14 октября огласили решение по громкому уголовному делу о сломанной ноге подполковника полиции Алексей Борика. На скамье подсудимых – бывший охранник ресторана «Каудаль» Руслан Гусейнов.

Напомним, защитники молодого человека настаивали на его невиновности. Адвокаты отмечали, что обвинение не доказало, что именно Гусейнов нанес удары Борику, а и выводы петербургских и московских экспертов не подтвердили механизм перелома ноги из-за внешнего удара. Подсудимый Гусейнов в последнем слове говорил, что невиновен. Прокурор Владимир Луценко считал, что вина бывшего охранника по статье 112 УК РФ доказана и просил назначить условное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Судья признала бывшего охранника виновным и назначила ему два года лишения свободы условно.