В поселке произошло событие, которое растопило бы любой лед

Фото: Елена Трукшанина

В Пряже чествовали тех, кто дарит детям самое ценное – семью. В Центре досуга и творчества состоялся яркий республиканский конкурс, где замещающие семьи продемонстрировали свою любовь, талант и сплоченность.

На сцене Пряжинского Дома культуры собрались семьи из разных уголков республики: Петрозаводска, Суоярви, Пряжи, Поросозера, Чалны и Мегреги. Каждая семья представила свою визитную карточку с таким энтузиазмом и креативом, что покоренные зрители и жюри не знали, кому отдать предпочтение.

Звучали душевные песни, трогательные стихи, а кто-то даже удивил современным рэпом, демонстрируя многогранность таланта участников творческих состязаний.

По итогам конкурса первое место заняла семья Швыдовых из Чалны. Второе место присуждено семье Баслык из Суоярви, а третье – семье Руссу из Поросозеро. Зрительское жюри вручило свой приз семье Швыдовых.

«Каждая семья достойна восхищения. За каждой фамилией, за каждым выступлением стоит уникальная история о том, как взрослые подарили детям самое главное – чувство дома. Независимо от того, родной ребенок или принятый сердцем, он должен расти в тепле, заботе и любви! – поделилась организатор конкурса Наталья Герасимович. Она особо отметила семью бабушки Надежды Александровны, чьи дети называют ее «мамой». Их трогательное стихотворение о маме, прочитанное малышами, никого не оставило равнодушным.