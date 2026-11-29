Житель Саратова просит правоохранительные органы проверить сына Валерии на мошенничество

Фото иллюстративное: МВД по РК

В полицию Саратова обратился 30-летний местный житель с заявлением на сына певицы Валерии Арсения Шульгина с просьбой проверить его на мошенничество. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, летом 2023 года мужчина передал сыну звезды 2 млн рублей на развитие бизнеса под 30 процентов годовых. Первое время выплаты были регулярными, через год Шульгин сослался на кассовый разрыв и предложил продлить договор, а после перестал выплачивать дивиденды и пообещал вернуть деньги в течение пяти лет.

Мужчина через суд взыскал с сына Валерии более 2,3 миллиона рублей, но не получил их, так как в Шульгина признали банкротом.

Кредиторы подозревают Шульгина в создании финансовой пирамиды.