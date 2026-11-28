Десять огнеборцев всю ночь тушили пожар в Медвежьегорском округе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Огнеборцы двух округов – Суоярвского и Медвежьегорского тушили полыхающий дом. Об огненном происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Мощный пожар бушевал минувшей ночью в деревне Сельги Паданского сельского поселения Медвежьегорского округа. Пожар начался вечером в пятницу, 27 ноября, – загорелся частный жилой дом. В 22:09 о пожаре сообщили огнеборцам.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

На место происшествия выехали пожарные Медвежьегорска, села Паданы и поселка Поросозеро. Огонь тушили 10 пожарных. В 06:00 утра субботы, 28 ноября, пожар ликвидировали.

Image Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Огонь полностью уничтожил жилой дом.

При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.