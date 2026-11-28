У жители Северной столицы из крана пошла вода с запахом растворителя

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 28 ноября, жители Петербурга массово жалуются на воду с сильным химическим запахом. О странности с водопроводной водой пишет «Фонтанка». Соцсети разрываются от лавины сообщений, жалоб и недовольства горожан. Однако по официальной версии проблема отсутствует. Во всяком случае, власти пока не прокомментировали ситуацию с коммунальным ресурсом.

По информации «Фонтанки», горожане рассказали, что от воды исходит запах ацетона. По словам петербуржцев, от воды, кто прополоскал рот или умылся, появилось жжение и раздражение на слизистых. Люди боятся купать детей. Вода воняет химией в нескольких районах города.

Однако городские службы ничего не объясняют и не сообщают, что произошло и опасно ли это. Диспетчеры Водоканала и службы «004» отвечают, что никаких заявок не было. Водоканал на своих ресурсах в соцсетях отвечает на сообщения одинаково и неинформативно, отмечая, что жалобы на вонючую воду поступают с 27 ноября, но все в порядке.

«Предприятие держит ситуацию на особом контроле. Заявки отрабатываются специалистами Водоканала. По проверенным адресам в зоне балансовой ответственности предприятия вода не имеет запаха и соответствует требованиям санитарного законодательства РФ. Сооружения ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ работают в штатном режиме. По данным лабораторных анализов, вода на выходе с ЮВС соответствует нормам СанПиН, запах не обнаружен», – приводит«Фонтанка» ответ предприятия.

Также Водоканал сообщил, что усилил контроль за качеством воды и ее запахом. Выполняются профилактические промывки водопроводных сетей.