С места ДТП в больницу увезли годовалого ребенка, водителей и пассажирку

Фото: Петрозаводск говорит

Лоб в лоб столкнулись автомобили Geely и Changan. ДТП произошло сегодня, 28 ноября, на Ропшинском шоссе у деревни Владимировка в Ленобласти. О лобовом столкновении иномарок сообщили в региональном МЧС.

Жесткая авария произошла на участке дороги в направлении Петергофа, уточняет сетевое издание 47news. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок.

По данным источника, у 33-летнего водителя Geely – перелом и многочисленные ушибы, его 31-летняя пассажирка получила травму головы. В Changan серьезно ударилась головой 57-летняя женщина. Всех пострадавших, а также ребенка, госпитализировали.

По факту ДТП полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося уточняются.