Чем запомнился день 28 ноября в истории Карелии и России

В этот день, 28 ноября, в 1876 году в Пряжинском приходе Петрозаводского уезда открылась церковно-приходская школа (ныне Пряжинская школа имени Героя Советского Союза М. Мелентьевой).

А в 1893 году в этот день Олонецким управлением Российского общества Красного Креста в Петрозаводске была учреждена Свято-Петровская община сестёр милосердия.

28 ноября 1911 года в деревне Святозеро Петрозаводского уезда родился Сергей Васильевич Саблин (ум. 1995), Герой Социалистического Труда, вальщик леса.

В этот день в 1916 году вступил в должность губернатора Олонецкой губернии действительный статский советник Александр Фёдорович Шидловский.

В 1989 году 28 ноября образован Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

В 2007 году в этот день в Костомукше шведское предприятие открыло фабрику по производству мебельных компонентов «Сведвуд Карелия».

А в 2025 году после капитального ремонта 28 ноября было открыто движение по мосту через реку Чирко-Кемь в Муезерском районе.

28 ноября 2025 года в Беломорске был торжественно открыт памятный знак в честь народной сказительницы Фёклы Быковой.

В истории России эта дата также ознаменована рядом заметных событий. Например, в 1365 году в этот день на Ивановской площади Московского Кремля был основан Чудов монастырь.

А в 1850 году 28 ноября в Иркутске начал работать профессиональный драматический театр.

В 1918 году Совнарком РСФСР в этот день принял декрет «Об организации страхового дела», которым национализировано страхование и ликвидированы частные страховые общества.

28 ноября 1918 года открылся Петроградский институт внешкольного образования (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры).

А в 2022 году в этот день на заводе в Елабуге (Татарстан) началось производство первого российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant.

Каждый новый день теперь можно соотнести с соответствующей датой в истории России и Карелии, благодаря проекту «Оглянись назад» Михаила Семенова. И это правильно: ведь в исторических параллелях всегда много интересного.