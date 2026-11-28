Предприятие торговало продуктами без маркировки

Фото: Роспотребнадзор Карелии

Предприятие в Карелии привлекли к административной ответственности за нарушения, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

Так, ООО «Периметр плюс» занималось розничной торговлей продуктов и допустило нарушения статьи «О безопасности пищевой продукции» в части маркировки товара.

Как выяснили инспекторы Роспотребнадзор, в торговом павильоне находилась продукция без наименований, указания количества, даты изготовления, срока годности, условий хранения, а также без информации об изготовителе. На обезличенную продукцию был наложен арест.

За это нарушение мировой суд Петрозаводска оштрафовал ООО «Периметр плюс» на 50 тысяч рублей. Опасные продукты, согласно решению суда, были конфискованы.