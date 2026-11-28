Энергетики устранили аварии на сетях в Прионежье и Кондопожском районе

Фото сгенерировано Алиса AI

Накануне, 27 ноября, бригады энергетиков устраняли повреждения на линиях. Напомним, аварии на сетях обесточили ряд населенных пунктов Карелии.

Так, без электричества остались поселки Шелтозеро в Прионежском районе и Нелгомозеро в Кондопожском районе. Также в пятницу произошло аварийное отключение электроснабжения в деревне Вохтозеро Кондопожского района.

Вечером в тот же день подача электроэнергии в эти населенные пункты была восстановлена. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в селе Шелтозеро, поселке Нелгомозеро и деревне Вохтозеро, сообщили специалисты предприятия «Россети Северо-Запад».

Напомним, после блэкаута в конце ноября прокуратура потребовала от коммунальщиков быстрее устранять аварии.