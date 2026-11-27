Сегежанину присвоили почетное звание

Фото: Скриншот страницы Рашида Бескембирова в соцсети

В Сегежском округе прибавилось почётных жителей. Звания «Почётный житель Сегежского муниципального округа» удостоен Николай Иванович Пшеницын.

Почетное звание житель Карелии получил за многолетний самоотверженный труд, высокий профессионализм, преданность делу и вклад в становление и работу градообразующего предприятия, сообщил глава сегежского округа Рашид Бескембиров, лично поздравив Николая Пшеницына со значимым событием.

Николай Иванович родился 21 декабря 1931 года. Вся его трудовая биография неразрывно связана с развитием промышленности республики. Он стоял у истоков Надвоицкого алюминиевого завода, участвуя в запуске ванны электролизного производства и работая там техником-контролёром в первые и самые непростые годы становления предприятия.

Image Фото: Скриншот страницы Рашида Бескембирова в соцсети

За свой многолетний и добросовестный труд, высокие производственные показатели и вклад в развитие промышленности Карелии Николай Иванович отмечен различными государственными и отраслевыми наградами: орденом «Знак Почёта», званием «Почётный металлург», значком «Отличник соцсоревнования РСФСР», Почетной грамотой Республики Карелия.