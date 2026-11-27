В местных инстанциях женщина не могла добиться порядка и пожаловалась в Следком России

Фото: паблик Информационного центра СУСК Карелии

Историю мытарств многодетной семьи из Петрозаводска рассказали в Следкоме Карелии. Региональное ведомство подключилось к решению давней проблемы петрозаводчанки и помогло в вопросе электроснабжения.

В ноябре 2024 года многодетной семье из Петрозаводска предоставили положенный по закону земельный участок. Земляки Дом возвели на участке дом и заключили договор с энергетиками на техприсоединение объекта к электрическим сетям. Однако сотрудники компании даже за длительное время не выполнили условия договора. Многочисленные обращения в различные инстанции тоже не помогли в решении вопроса подключения дома к электричеству.

Отчаявшись, петрозаводчанка пожаловалась председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину, написав сообщение в его приемную в соцсети. Дежурный оператор принял обращение и направил его в региональное ведомство. Следком Карелии организовал проверку.

Вскоре права семьи были восстановлены, сообщили в республиканском ведомстве. В результате принятых мер, в том числе уголовно-правового характера, сотрудники сетевой организации подключили дом к электрическим сетям, обеспечив подачу электроэнергии.