Студенты и сотрудники вуза смогут оставлять детей в помещении общежития на время занятий

фото «Петрозаводск говорит»

В ПетрГУ открыли комнату матери и ребенка. Пространство расположилось в общежитии на Герцена в Петрозаводске и работает в будни.

В комнате предусмотрели условия для временного нахождения, кормления, пеленания и переодевания ребенка, проведения гигиенических процедур. Созданы условия для отдыха и игры: есть игровая и развивающая зоны с игрушками. Есть столики для занятий, кресло-качалка, пеленальный стол и стульчик для кормления. В комнате матери и ребенка есть зона кухни с холодильником, микроволновкой, чайником, кулером. Таже есть санузел с душевой.

Студенты и сотрудники вуза смогут оставлять в комнате детей на время занятий и работы.