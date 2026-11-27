Автомобили застряли в 50-километровой пробке из-за снегопада

Фото: Стопкадр видео канала BAZA в Max

Огромная пробка растянулась сейчас на трассе М-5 «Урал» – она зафиксирована как самая большая на этот момент. О застрявших в ней грузовых автомобилях сообщает вечером в пятницу, 27 ноября, канал BAZA.

На трассе «Урал» водители фур уже сутки стоят в заторе, растянувшемся на 50 километров по дороге в Москву. Виной всему – снегопад и гололедица.

Снег продолжает валить, не останавливается, уже превратив уральские дороги в кашу. Соответственно, растет и пробка. Так что 50-километровая вереница застывших большегрузов – это пока не предел.

По данным источника, ещё вечером 25 ноября на участке М-5 в Челябинской области из-за снегопада ограничили движение транспорта от границы с Башкирией до поворота на Миасс. В самом Башкортостане ограничения сохраняются ещё на 54 километрах трассы.

Снежный апокалипсис сковал и дорогу Уфа – Инзер – Белорецк. Там из-за снегопада и гололёда закрыли 137 километров трассы. Возобновить движение планируют только в субботу, 28 ноября, уточняет BAZA.