Карельские разработчики стали «Технологическим лидером» на выставке в Петербурге

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Карельские айтишники победили на международной премии PulpFor Awards 2026, рассказали в региональном Минпромторге. Эксперты признали лучшей разработку команды компании «Опти-Софт» из ПетрГУ в номинации «Технологический лидер».

Награждение прошло в Санкт-Петербурге. Международная выставка объединила более 250 компаний и свыше 7 тысяч участников из целлюлозно-бумажной, лесоперерабатывающей и упаковочной отраслей.

Эксперты отметили специализированные программные системы карельской команды. IT-решения помогают предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности оптимизировать производственное планирование и повышать общую эффективность работы.