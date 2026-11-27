Пик метеорного потока Геминиды придется на середину декабря

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В ночь с 13 на 14 декабря россияне смогут наблюдать самый мощный звездопад года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Московского планетария.

На указанное время придется пик метеорного потока Геминиды. Это будет самое яркое астрономическое событие года, поскольку этот звездопад превосходит остальные по количеству «падающих звезд». Мощность Геминид может достигнуть 120 метеоров в час. Это больше, чем у потока Персеиды, который наблюдается в августе.

Ранее сообщалось о том, что в России определили даты последних звонков и выпускных на следующий год.