В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 28 ноября в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводском городском суде ровно 20 лет назад пытались решить судьбу многих российских обманутых дольщиков. Правосудие встало на их сторону. Дело в том, что 1 ноября одна из жительниц недостроенного дома по улице Калинина обратилась в суд с иском – она потребовала дать ей право приватизировать квартиру, за которую она заплатила, но которая не принадлежала ей по документам (ведь дом не был достроен).

Remote video URL

Вообще, чего только не делали дольщики дома №61 по Калинина, чтобы не остаться без жилья. И в газеты писали, и на телевидение обращались. И пикет устроили рядом с офисом строительной фирмы, которая подала на банкротство, взяв с людей немаленькие суммы за квартиры. Жильцы дома требовали, чтобы их услышал Глава республики – они были уверены, что без его участия решить проблему вряд ли удастся. И люди были услышаны. «Они обратились ко мне, и я дал поручение. Сейчас мы собираем информацию и будем предпринимать усилия по поддержке людей. Разберемся очень внимательно, попытаемся в данном случае помочь, а во-вторых, предотвратить возможные повторения. Конечно, подобные случаи в Москве и Питере – избави нас бог от такого. Реакция наша будет предельно жесткая», - заявил на заседании правительства Глава РК Сергей Катанандов.

Одна из дольщиков Елена Поташова решила не дожидаться действий властей. Она первой пришла в суд с иском о признании права собственности на незавершенный объект – то есть на свою законно купленную квартиру. «До этого мы пытались решить вопрос с фирмой-застройщиком. Как ТСЖ. И лично я, как дольщик, подала в суд – избрала вот такой способ решения нашей проблемы». Попытка приватизировать недостроенное жилье – стала тогда первой и пока единственной в своем роде. Признание собственностью квартиры в недостроенном доме было незаконным. Как сказала Елена Поташова, если бы не было надежды, она бы в суд не обратилась. Разбирательство в суде дела против фирмы «Карелстройспецмонтаж» началось без ответчика, но вскоре появился представитель фирмы Виталий Смелков, сразу признал иск и объяснил:

«Эту квартиру мы передали истице, она сейчас ей владеет. Она хочет зарегистрировать эту квартиру, поэтому подала иск в суд. Мы не видим препятствий для такой регистрации».

Неизвестно, почему так скоро фирмы пошла навстречу. То ли заявление Главы республики, то ли совесть проснулась, то ли решение судьи о том, что в случае принятия иска обстоятельства дела дальше выясняться не будут.

Суд принял решение удовлетворить иск, теперь жильцы могли приватизировать квартиры.

***

В министерстве строительства Карелии как раз прошло совещание на тему строительства по Национальному проекту «Доступное жилье». Согласно планам, в 2006 году в республике должны были сдать в эксплуатацию 106 тысяч квадратных метров жилья. Но по итогам десяти месяцев было построено всего 40% от плана. Чиновники заверили: обычно почти все строители выполняют именно в два последних месяца.

Не все районы выполнили принятые обязательства – об этом сообщили в Минстрое. Кто-то отстал на 5%. А кто-то вообще выполнил всего 4% от запланированного. Руководителей Кондопоги даже вызвали на ковер к федеральному инспектору – жилья там не построили вообще. Результаты работы других районов были признаны удовлетворительными. А Сортавала перевыполнила план в два раза. Замминистра Валентина Байкова привела пример: «Лахденпохский район – по итогам 10 месяцев введено 1671 кв.метр. Это составляет 82% от планового годового объема. Из десяти необходимых отчетов район представил всего пять».

Представитель главы этого района Юрий Неустроев заверил, что в Лахденпохья с планом справятся, сдадут в декабре 2 тысячи квадратных метров. А в 2007 году – 60-квартирный дом и котельную к нему. Однако, индивидуальным застройщикам государство не помогало получить лес, а без него свой дом не построишь – в очереди на лес стояли уже десятки семей. «Нам всего годы давалось 9 тысяч кубов древесины для индивидуального жилищного строительства. В этом году, несмотря на то что активно действует Нацпроект, нашему району выделено леса меньше половину», - пожаловался Юрий Неустроев.

В минстрое обещали разобраться с этой проблемой. А в целом в Карелии к концу года обещали обеспечить жильем 153 молодые семьи. И этот план был выполнен. Вообще, Нацпроект не предполагал раздавать жилье нуждающимся даром. Но помогал его получить, например, по ипотеке. Всего в республике должно было быть сдано 106 тысяч квадратных метров жилья. Пока план был выполнен меньше, чем наполовину. И 70% от уже сданного в эксплуатацию жилья было построено не в районах, а в Петрозаводске.

Remote video URL

***

День донора решили провести прямо в мэрии. Туда приходили на работу каждый день около трехсот человек, а сдавать кровь пришли только одиннадцать из них. Врачи к таким цифрам привыкли – быть донором перестало быть почетным.

Одним из первых сдавать кровь пришел начальник военно-мобилизационного отдела городской администрации Олег Лутфуллин. Последний раз в роли донора он выступал еще в армии. Тогда это было почетной обязанностью, а теперь он по своей инициативе решил поддержать благородное дело. Он решил, что надо помогать.

Такие выездные акции врачи Станции переливания крови проводили регулярно – 3-4 раза в неделю. К низкой явке доноров на предприятиях города они давно привыкли. И, конечно, им было неприятно, что им приходилось вроде как уламывать людей: «Нужны доноры. Все! Вот и вся ситуация». Сдавать кровь жители города не спешили. На саму станцию к 12 часам дня пришел всего один донор. У Ирины Савкиной была редкая группа крови – третья отрицательная. После ее первого посещения ей специально звонили и приглашали прийти снова.

Почему доноров стало меньше – этот вопрос стоял остро на протяжении многих лет. Вознаграждение за сданную кровь было скудным – несколько банок консервов на сумму 55 рублей. Похоже, кто-то наверху, сэкономив н донорах, сэкономил на чьей-то жизни. Зав.донорским отделением Тамара Лебедева рассказала: «Из лечебных учреждений поступила заявка на вторую группу крови отрицательную. Сегодня мы заявку удовлетворить не можем – у нас нет крови такой группы. Это значит, что больные полностью не обеспечиваются лечением».

Хороший день, когда пришли сдать кровь человек тридцать. А при этом необходимо, чтобы пришедших было в два раза больше. Аппаратов хватало, они простаивали. И все же врачи не теряли надежду. Если вы сейчас решили стать донором – вам будут рады!

Remote video URL

Таким было 28 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.