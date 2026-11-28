В Петрозаводском городском суде ровно 20 лет назад пытались решить судьбу многих российских обманутых дольщиков. Правосудие встало на их сторону. Дело в том, что 1 ноября одна из жительниц недостроенного дома по улице Калинина обратилась в суд с иском – она потребовала дать ей право приватизировать квартиру, за которую она заплатила, но которая не принадлежала ей по документам (ведь дом не был достроен).
Вообще, чего только не делали дольщики дома №61 по Калинина, чтобы не остаться без жилья. И в газеты писали, и на телевидение обращались. И пикет устроили рядом с офисом строительной фирмы, которая подала на банкротство, взяв с людей немаленькие суммы за квартиры. Жильцы дома требовали, чтобы их услышал Глава республики – они были уверены, что без его участия решить проблему вряд ли удастся. И люди были услышаны. «Они обратились ко мне, и я дал поручение. Сейчас мы собираем информацию и будем предпринимать усилия по поддержке людей. Разберемся очень внимательно, попытаемся в данном случае помочь, а во-вторых, предотвратить возможные повторения. Конечно, подобные случаи в Москве и Питере – избави нас бог от такого. Реакция наша будет предельно жесткая», - заявил на заседании правительства Глава РК Сергей Катанандов.
Одна из дольщиков Елена Поташова решила не дожидаться действий властей. Она первой пришла в суд с иском о признании права собственности на незавершенный объект – то есть на свою законно купленную квартиру. «До этого мы пытались решить вопрос с фирмой-застройщиком. Как ТСЖ. И лично я, как дольщик, подала в суд – избрала вот такой способ решения нашей проблемы». Попытка приватизировать недостроенное жилье – стала тогда первой и пока единственной в своем роде. Признание собственностью квартиры в недостроенном доме было незаконным. Как сказала Елена Поташова, если бы не было надежды, она бы в суд не обратилась. Разбирательство в суде дела против фирмы «Карелстройспецмонтаж» началось без ответчика, но вскоре появился представитель фирмы Виталий Смелков, сразу признал иск и объяснил:
«Эту квартиру мы передали истице, она сейчас ей владеет. Она хочет зарегистрировать эту квартиру, поэтому подала иск в суд. Мы не видим препятствий для такой регистрации».
Неизвестно, почему так скоро фирмы пошла навстречу. То ли заявление Главы республики, то ли совесть проснулась, то ли решение судьи о том, что в случае принятия иска обстоятельства дела дальше выясняться не будут.
Суд принял решение удовлетворить иск, теперь жильцы могли приватизировать квартиры.
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В министерстве строительства Карелии как раз прошло совещание на тему строительства по Национальному проекту «Доступное жилье». Согласно планам, в 2006 году в республике должны были сдать в эксплуатацию 106 тысяч квадратных метров жилья. Но по итогам десяти месяцев было построено всего 40% от плана. Чиновники заверили: обычно почти все строители выполняют именно в два последних месяца.
Не все районы выполнили принятые обязательства – об этом сообщили в Минстрое. Кто-то отстал на 5%. А кто-то вообще выполнил всего 4% от запланированного. Руководителей Кондопоги даже вызвали на ковер к федеральному инспектору – жилья там не построили вообще. Результаты работы других районов были признаны удовлетворительными. А Сортавала перевыполнила план в два раза. Замминистра Валентина Байкова привела пример: «Лахденпохский район – по итогам 10 месяцев введено 1671 кв.метр. Это составляет 82% от планового годового объема. Из десяти необходимых отчетов район представил всего пять».
Представитель главы этого района Юрий Неустроев заверил, что в Лахденпохья с планом справятся, сдадут в декабре 2 тысячи квадратных метров. А в 2007 году – 60-квартирный дом и котельную к нему. Однако, индивидуальным застройщикам государство не помогало получить лес, а без него свой дом не построишь – в очереди на лес стояли уже десятки семей. «Нам всего годы давалось 9 тысяч кубов древесины для индивидуального жилищного строительства. В этом году, несмотря на то что активно действует Нацпроект, нашему району выделено леса меньше половину», - пожаловался Юрий Неустроев.
В минстрое обещали разобраться с этой проблемой. А в целом в Карелии к концу года обещали обеспечить жильем 153 молодые семьи. И этот план был выполнен. Вообще, Нацпроект не предполагал раздавать жилье нуждающимся даром. Но помогал его получить, например, по ипотеке. Всего в республике должно было быть сдано 106 тысяч квадратных метров жилья. Пока план был выполнен меньше, чем наполовину. И 70% от уже сданного в эксплуатацию жилья было построено не в районах, а в Петрозаводске.
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День донора решили провести прямо в мэрии. Туда приходили на работу каждый день около трехсот человек, а сдавать кровь пришли только одиннадцать из них. Врачи к таким цифрам привыкли – быть донором перестало быть почетным.
Одним из первых сдавать кровь пришел начальник военно-мобилизационного отдела городской администрации Олег Лутфуллин. Последний раз в роли донора он выступал еще в армии. Тогда это было почетной обязанностью, а теперь он по своей инициативе решил поддержать благородное дело. Он решил, что надо помогать.
Такие выездные акции врачи Станции переливания крови проводили регулярно – 3-4 раза в неделю. К низкой явке доноров на предприятиях города они давно привыкли. И, конечно, им было неприятно, что им приходилось вроде как уламывать людей: «Нужны доноры. Все! Вот и вся ситуация». Сдавать кровь жители города не спешили. На саму станцию к 12 часам дня пришел всего один донор. У Ирины Савкиной была редкая группа крови – третья отрицательная. После ее первого посещения ей специально звонили и приглашали прийти снова.
Почему доноров стало меньше – этот вопрос стоял остро на протяжении многих лет. Вознаграждение за сданную кровь было скудным – несколько банок консервов на сумму 55 рублей. Похоже, кто-то наверху, сэкономив н донорах, сэкономил на чьей-то жизни. Зав.донорским отделением Тамара Лебедева рассказала: «Из лечебных учреждений поступила заявка на вторую группу крови отрицательную. Сегодня мы заявку удовлетворить не можем – у нас нет крови такой группы. Это значит, что больные полностью не обеспечиваются лечением».
Хороший день, когда пришли сдать кровь человек тридцать. А при этом необходимо, чтобы пришедших было в два раза больше. Аппаратов хватало, они простаивали. И все же врачи не теряли надежду. Если вы сейчас решили стать донором – вам будут рады!
Таким было 28 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.