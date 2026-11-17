В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 17 ноября в 2006 году

фото стопкадр

Россию ровно 20 лет назад накрыла волна алкогольных отравлений. Их число не снижалось продолжительное время. Каждый день в стране умирало около ста человек, выпив «паленки». Пострадавших в 2006 году набралось уже около трех тысяч. Причиной специалисты считали рост цен на нормальную алкогольную продукцию.

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Неспокойно в этом отношении было и в Карелии. С начала 2006 года из-за отравлений «паленкой» умерло 75 человек. То, в каком состоянии попадали к врачам отравившиеся суррогатным алкоголем, не радовало врачей Республиканской больницы. В тот момент там находилось девять таких пациентов. Лица больных снимать не разрешили, ссылаясь на медицинскую этику. Но были согласны с тем, что показывать такое нужно – чтобы другим было неповадно.

Заместитель главного врача Александр Мясников описал: «Люди с тяжелым токсическим поражением печени. Надеюсь, что сейчас нам всех удастся спасти, но последствия этого однократного приема спиртосодержащих жидкостей останутся на всю жизнь».

Главный санитарный врач Карелии Анатолий Коваленко удивлялся тому, что на проблему отравления суррогатами серьезно в стране взглянули только в середине нулевых. Когда как проблема стояла остро уже много лет. И начиная с советских времен тройной одеколон некоторая категория граждан считала деликатесом.

«Внимание обратили только тогда, когда люди пожелтели, - сказал Коваленко. – А когда они синие и красные ходили, на это внимания не обращали».

О проблеме на время забыли еще и потому, что в 2006 году по непонятным причинам смертность среди любителей «паленки» по сравнению с другими годами сократилась. «За 9 месяцев 172 случая отравления с летальными исходами и 75 случаев отравления суррогатами, – привел цифры санитарный врач. – А в 2005 году 408 и 98 случаев соответственно».

Но вот гром грянул снова, и снова прозвучал призыв к борьбе с употреблением денатуратов. В МВД утверждали, что такая борьба ведется. Ежегодно более 2,5 тысяч штрафов. Каждый год сотрудники милиции изымали свыше 200 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости.

«В основном фальсифицированные жидкости реализуются с квартир, от граждан, - сообщил Александр Балабанов, начальник Управления по экономическим преступлениям МВД РК. – В розничной торговой сети опасных фальсифицированных напитков мы не выявляем».

Тем не менее, склады с алкоголем в Карелии проверяли регулярно. Роспотребнадзор выяснил, что около 15% импортных вин не соответствуют установленным требованиям. Ими тоже можно отравиться.

«По качеству продукция не всегда соответствует. Бывают осадки, посторонние включения»,

- заявила Ольга Белоус, главный специалист Роспотребнадзора по РК.

В качестве выхода из кризиса тогда предлагали отдать алкогольный рынок в монополию государства. Но пока одни тянули с решением, другие травились. Впрочем, шумиха вокруг последних отравлений свое дело сделала. По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», 50% респондентов заявили, что боятся отравиться алкоголем. Это давало надежду на то, что они будут аккуратнее при его выборе.

***

Продолжение истории дольщиков с улицы Калинина. Пятиэтажный дом компания «Карелстройспецмонтаж» должна была сдать в январе 2005 года. Но у жильцов по-прежнему не было крыши над головой и уверенности, что она появится. Обманутые дольщики вышли пикетировать офис строительной фирмы.

«Куда ушли наши деньги?» «Наши дети на улице, а власть молчит!» - с такими лозунгами люди стояли на под окнами. Строительство дома №61 было заморожено, компания подала на банкротство. Обращение к городской и республиканской власти стали последней попыткой повлиять на ситуацию. Один из дольщиков Александр Титов считал: «Нужно, чтобы власть обратила на нас внимание. Нужно прекратить этот беспредел. В Москве, во многих других городах происходит такая же проблема. Наш город в такой же ситуации». От жильцов руководители фирмы скрывались, даже на судебные разбирательства директора было не дозваться.

Дольщики понимали – если строительная фирма подала на банкротство, все претензии кредиторов будут направлены на их дом, и квартиры могут отнять. Пока этого не случилось, жильцы были вынуждены самостоятельно заканчивать стройку дома, чтобы потом приватизировать жилье. Но для этого были нужны дополнительные инвестиции – не каждый мог внести такую крупную сумму. Председатель ТСЖ Елена Демченко обратилась к Главе РК Сергею Катанандову, она считала, что только он в состоянии решить эту проблему.

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Кстати, незадолго до этого, в июне 2006 года вступил в действие новый Жилищный кодекс, в котором отсутствовало важное понятие – ветхий фонд. Две сотни домов в Петрозаводске были признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу, а названия для них исчезло. Обещали, что к лету 2007 года будет готов документ, четко определяющий порядок ликвидации ветхого жилого фонда и расселения жильцов.

Наших домов нет на карте – жаловались жильцы ветхого списка с улицы Луначарского. Как пояснили в администрации Петрозаводска, из кодекса исчезло понятие «ветхий фонд». Единственным документом, контролировавшим состояние такого жилья, было решение, принятое в 2002 году Петросоветом, о расселении муниципального аварийного жилого фонда. В нем было 193 дома. Людмила Воронова с улицы Державина показывали: «У нас все валится! Соседка дома даже не живет, боится. Опасно жить в квартире. Потолок в комнате провис». При этом многострадальный дом №14 в списке ветхого фонда не значился.

Раньше состояние дома определялось по разным параметрам. Если общий процент износа фундамента, кровли, стен и инженерного оборудования составлял более 61%, дом признавали ветхим. А теперь – раз такое понятие исчезло – то и подход к решению проблемы сделали другим. «Надо обращаться в администрацию, и в соответствии с постановлением №47 будет собираться комиссия и признавать жилые помещения пригодными или непригодными для проживания. И дальнейшие рекомендации давать – подлежит ремонту или реконструкции», - пригласил Олег Яшкин, заместитель начальника Управления ЖКХ.

В Петрозаводске в том году строили один-единственный дом для расселения, строительство которого финансировалось государством. Это 60-квартирная 5-этажка на улице Сусанина. Стройка шла второй год. Вопрос расселения упирался в деньги, поэтому эта проблема решалась медленно. И так обстояли дела по всей стране. Кто-то из 200 семей, ютящихся в неблагоустроенном жилье, все же должны были получить квартиры в том новом доме. Можно было предположить, что частная фирма возьмется за стройку на месте ветхих домов, а значит – расселит жильцов. Третий путь – приобретать жилье. Но те, кто жили в деревянных скворечниках, вряд ли имели эту возможность.

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Таким было 17 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности