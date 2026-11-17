Почти каждый 20-й беженец в Финляндии оказался с криминальным прошлым

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При проверке данных 20 тысяч человек, получивших международную защиту в Финляндии, было сделано тревожное открытие — почти у тысячи беженцев есть судимости за тяжкие преступления, в том числе убийства, изнасилования и грабежи. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Миграционную службу скандинавской страны.

Биографии мигрантов также запятнаны экономическими и наркопреступлениями.

Подавляющее большинство мигрантов, три четверти, с преступным бэкграундом приехали в Финляндию из Ирака, Афганистана и Сирии.

Власти страны планируют аннулировать статус международной защиты у беженцев, осуждённых за особо тяжкие преступления, но, если такое решение не будет идти вразрез с принципом невыдворения: запрещается высылать мигранта на территорию, где ему угрожает смертная казнь, пытки, преследование.