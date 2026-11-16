В следующем году капитально отремонтируют еще 17 школ в Карелии

Программа продолжается: на 2028-2029 годы подана еще 41 заявка

Фото: Петрозаводск говорит

Татьяна Тишкова в новом созыве Заксобрания Карелии возглавила комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. В проекте «От первого лица» депутат рассказала, что к концу 2026 года в Карелии капитальный ремонт завершился в 46 школах. В 2027 году начнутся ремонты в 17 образовательных учреждениях. Но на этом программа капремонта не заканчивается, на 2028-29-й годы подана еще 41 заявка от школ республики.

В минувшую пятницу, 13 ноября, в школе №8 в Петрозаводске открылась «Умная площадка». Это зона для занятий футболом, а также комплекс тренажеров. По мнению Татьяны Тишковой, такие площадки, которые привлекают молодежь в спорт, должны быть в каждой школе, в каждом микрорайоне города. Это позволит развивать массовый спорт и физкультуру.

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В комитете, который возглавила Татьяна Тишкова, на первом месте - образование. И самая острая проблема, которая касается и другие сферы, это кадры. По словам депутата, программа «Земский учитель» дает свои результаты и позволяет привлекать молодых специалистов в сельские школы.