Пилот в шлеме с надписью «Россия» прокатил папу римского над Перу

Папа римский Лев XIV разместил у себя в соцсетях фото с пилотом в шлеме с надписью «Россия»

Фото создано с помощью Алиса AI

Внимательные к деталям представители средств массовой информации, а также пользователи социальных сетей обратили внимание на надпись на шлеме пилота, который прокатил папу римского Льва XIV в небе над Перу. На элементе обмундирования пилота угадывается надпись «Россия». Об этом пишет ИА «Регнум».

По данным источника, понтифик добирался из одного населенного пункта в другой по воздуху – на вертолете Ми-17. В какой-то момент папа римский зашел в кабину пилотов и сел между ними. Этот момент и запечатлен на фотографии, которую Лев XIV разместил у себя в соцсетях.

В комментариях пользователи предположили, что папу римского мог перевозить русский пилот, которому «можно доверить свою жизнь».