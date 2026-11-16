Два жизненно важных лекарства пропали в аптеках в 70 регионах России

Два жизненно необходимых лекарства от эпилепсии исчезли из российских аптек

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В аптеках не найти препараты от эпилепсии «Депакин Хроно» и «Миродеп Лонг». Лекарства пропали более чем в семидесяти регионах России. О дефиците жизненно необходимых препаратов пишет канал BAZA.

По информации источника, французский препарат «Депакин Хроно» практически невозможно найти в крупных аптечных сетях. Препарат отсутствует в аптеках 72 регионов России, в том числе в Москве, Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске и Новосибирске.

В разряд дефицита попал и российский «Миродеп Лонг» – его не удалось найти в Петербурге, Чите, Волгограде, Краснодаре, Новосибирске и ещё 33 регионах страны.

Перебои с продажами «Депакин Хроно» начались ещё в конце сентября, однако с 19 октября ситуация резко ухудшилась, рассказали BAZA аналитики фармацевтического рынка. Если раньше аптеки ежедневно продавали около 5,5 тысячи упаковок, то во второй половине месяца продажи сократились почти вдвое – до 2,9 тысячи. Таким образом, в октябре россияне приобрели 131,1 тысячи упаковок препарата, что на 37% меньше, чем в сентябре.

Для пациентов с эпилепсией перебои в приёме необходимого им препарата крайне опасны. BAZA направила в Росздравнадзор запрос, чтобы выяснить причины отсутствия препаратов.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» позвонила в аптеку «Карелфарм» на Володарского в Петрозаводске и спросила про наличие указанных лекарств от эпилепсии. В свободной продаже, как выяснилось, есть детский сироп «Депакин». Других форм лекарства «Депакин Хроно», а также препарата «Миродеп Лонг» в аптеке нет уже примерно три недели.

В отделе льготного отпуска лекарств ответили, что эти и другие лекарства от эпилепсии есть, ими обеспечивают нуждающихся в том числе в поликлиниках.