Петрозаводчане станут волшебниками для нуждающихся детей

Новогодние подарки и продукты к праздничному столу собирают в столице Карелии до 28 декабря

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Петрозаводчанам предлагают вновь стать Дедами Морозами и Снегурочками для нуждающихся. Центр «Попечение» проводит акцию «Рождество в каждый дом» по сбору подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Акция продлится до 28 декабря.

На попечении центра находятся 113 детей, которым хотят подарить радость от новогоднего праздника.

Подарки собирают для детей до 18 лет, вещи должны быть новыми.

Для самых маленьких в возрасте от 0 и до 6 лет собирают книжки с плотными страницами, развивающие кубики, говорящие азбуки, куклы, машинки. Все, что гремит, светится и помогает познавать мир, но не мягкие игрушки.

Для ребят от 7 до 12 собирают в подарок настольные игры для семьи, конструкторы, наборы для творчества и рукоделия, красочные энциклопедии, куклы, машинки на радиоуправлении.

Для подростков до 18 лет собирают подарочные сертификаты на маркетплейсах или торговых центрах, стильные наушники, портативные колонки, пауэр-банки, косметику, книги, уютные мелочи для девочек и полезные вещи для юных мужчин.

Подарки просят положить в красивую упаковку или коробку, но не склеивать скотчем или скреплять степлером, так как содержимое будут проверять. Также к подарку просят прикрепить стикер или маленькую открытку с подписью на какой возраст и пол рассчитан подарок.

Кроме подарков петрозаводчане могут принести продуктовый набор к новогоднему столу - сладости, чай, консервы, растительное масло, крупы должны быть длительного хранения.

Подарки и продукты просят приносить на Вольную в Петрозаводске.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о сборе продуктов, бытовой химии и средств гигиены для кризисного центра помощи женщинам с детьми.