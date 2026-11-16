Финские таможенники передали российским коллегам собаку-беглянку

Пропавшую в России собаку нашли в Финляндии и вернули через границу

Фото иллюстративное: «Петрозаводск говорит»

Несмотря на закрытую границу, сотрудничество российских таможенников с финскими коллегами продолжается. Примером взаимодействия стала история возвращения в Россию сбежавшей из города Ковдора (Мурманская область) западносибирской лайки по кличке Нота. Подробностями поделился «Деловой Петербург» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Собака пропала еще в сентябре. Как оказалось, она перешла границу и оказалась в коммуне Салла, где ее обессиленную нашли финские охотники. Животное передали в приют для бездомных животных.

Владелица учреждения выходила лайку и предположила, что собака сбежала из России. За две недели Ноте нашли новых хозяев в Финляндии, однако «гражданкой» скандинавской страны она побыла недолго. Одна из местных жительниц нашла в российской группе в социальной сети объявление о пропавшей западносибирской лайке. Женщины связались с местной погранслужбой, те в свою очередь с российскими коллегами, которым и передали беглянку.

Отмечается, что чаще пересекают границу финские охотничьи собаки. Они или сами возвращаются обратно, или их также передают через таможню.