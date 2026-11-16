Финляндия ограничила въезд для российских спортсменов

Вступили в силу жесткие правила по визам для россиян

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С 16 ноября вступили в силу более жесткие правила выдачи виз для россиян. Финские власти на прошлой неделе приняли решение ужесточить ограничения на въезд в страну россиян.

«В своем принципиальном решении от 12 ноября 2026 года правительство заявило, что несущественный въезд граждан Российской Федерации в Финляндию, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте», - приводило агентство «Интерфакс» заявление финских властей. Отмечалось, что ограничения будут применять независимо от того, откуда российский гражданин въезжает в Финляндию.

Решение финской стороны фактически запретит въезд для российских спортсменов. Краткосрочные рабочие визы сроком до 90 дней будут выдавать тем, чья работа является критически важной для национальных интересов Финляндии.

В Суоми пройдут крупные соревнования по фигурному катанию и лыжным гонкам, весной 2027 года - чемпионат мира по фигурному катанию.

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