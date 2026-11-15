Какие переводы с карты на карту заинтересуют налоговую

Минфин предложил обязать ЦБ сообщать налоговой о систематических переводах на банковские карты россиян

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Налоговая возьмет перевод россиян с карты на карту под контроль. По информации «Вечерней Москвы», по предложению Минфина, Центробанк должен будет направлять в налоговую сведения о лицах, чьи операции по счетам указывают на признаки систематического получения доходов от других физических лиц.

Эксперт издания рассказал, что налоговая всегда обращает внимание на экономическую выгоду сделки и нетипичность проводимых операций.

Подозрительным выглядит крупный перевод от неизвестного на карту, которая долгое время была неактивной, а также последующий перевод с этой карты другому.

Подозрительно будет выглядеть ситуация, когда пользователь совершает стандартные переводы родственникам или коллегам, но неожиданно на счет ему начинает регулярно поступать крупная сумма, которую он направляет на другие счета. Подозрительно и то, когда с разных адресов поступают деньги примерно одинаковыми суммами.

По данным издания, критерии операций, которые будут считать признаками регулярного получения доходов, порядок, формат и периодичность передачи сведений определят в отдельном соглашении между ЦБ и ФНС. Тогда налоговая сможет запрашивать в банках выписки по счетам соответствующих граждан.

Если предложение Минфина одобрят, то новые правила вступят в силу 1 января 2027 года, распространяться они будут на операции, совершенные начиная с начала 2026 года.