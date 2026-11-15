Стали известны даты зимних каникул школьников

Минпросвещения РФ рекомендовало отправить детей на каникулы с 31 декабря

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В России определились с датами зимних каникул. Школам рекомендовали отправить учеников на отдых с 31 декабря по 10 января, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Таким образом, каникулы будут совпадать с праздничными каникулами многих россиян.

Образовательные учреждения могут самостоятельно определять календарь учебного года, ориентируясь на рекомендации министерства. При составлении графика учебным заведениям рекомендовано учитывать региональные и этнокультурные традиции, плановые мероприятия.

Осенью школьники отдыхали с 26 октября по 3 ноября.