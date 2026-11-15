Сухое дерево преградило маршрут школьного автобуса в Карелии

Сила земного притяжения сработала намного быстрее, чем отреагировали дорожные службы

фото «Петрозаводск говорит»

В Крошнозере упавшее дерево перегородило дорогу, по которой ежедневно ездит школьный автобус. Сила гравитации оказалась быстрее реакции ответственных служб.

Несколько дней назад мы уже писали о большой ели, нависшей над трассой при выезде из Крошнозера в направлении Кутчезера. Именно по этому маршруту утром и вечером следует школьный транспорт. Жители Крошнозера обращались в единую диспетчерскую службу поселка Пряжа, однако за несколько дней проблема лишь усугубилась.

«Теперь ель повисла на проводах под напряжением и полностью перекрыла проезд. Остается только надеяться, что никто не столкнется с ней и не пострадает от удара током», – поделился водитель.

В темное время суток упавшее дерево становится практически незаметным.

«У нас, как всегда, пока беда не случится, никто не шевелится. Чего мы ждем?» - спрашивают люди.