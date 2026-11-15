Перейти к основному содержанию
15 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей

Выплату проиндексируют вместе с рядом других социальных выплат в феврале
рука родителя и рука младенца
изображение сгенерировано Алисой AI

Материнский капитал проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8%, как и ряд других социальных выплат.

В Госдуме заявили, что выплата на первого ребенка в сравнении с 2026 годом вырастет на 49,5 тыс. рублей и составит 778 488,59 руб. Размер маткапитала на второго ребенка превысит миллион рублей - увеличится до 1 028 743,71 руб., сообщает ТАСС. Общее количество получателей маткапитала в следующем году составит около 1,9 миллиона семей.

С февраля будут проиндексированы более 40 видов социальных выплат.

«Петрозаводск говорит» писал ранее об индексации единого пособия на детей, которое получают семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Стали известны даты зимних каникул школьников

Метки