Материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей

Выплату проиндексируют вместе с рядом других социальных выплат в феврале

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Материнский капитал проиндексируют в феврале 2027 года на 6,8%, как и ряд других социальных выплат.

В Госдуме заявили, что выплата на первого ребенка в сравнении с 2026 годом вырастет на 49,5 тыс. рублей и составит 778 488,59 руб. Размер маткапитала на второго ребенка превысит миллион рублей - увеличится до 1 028 743,71 руб., сообщает ТАСС. Общее количество получателей маткапитала в следующем году составит около 1,9 миллиона семей.

С февраля будут проиндексированы более 40 видов социальных выплат.

«Петрозаводск говорит» писал ранее об индексации единого пособия на детей, которое получают семьи, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум.