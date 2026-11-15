Крупный провайдер седьмой день не может починить интернет в Карелии

Сбой у провайдера «Сампо.ру» длится почти неделю: в компании заявили о кибератаке

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В Петрозаводске абоненты «Сампо.ру» с 9 ноября страдают из-за качества интернета. Сетка легла и до сих пор не оправилась.

По телефонам провайдера женский голос говорит, что ресурсы компании несколько дней подвергаются DDoS-атаке. Эта форс-мажорная ситуация влияет на качество услуг: могут быть проблемы с доступом в интернет, обращениями в техподдержку по телефону или электронной почте.

Абоненты пытаются дозвониться до службы поддержки, но после четырех минут ожидания на линии сдаются и вешают трубку. Кто-то всерьез задумывается перейти к другому провайдеру.

«Сегодня пошел 7-й день без интернета. У меня заявка к другому провайдеру написана. Даже если сейчас Сампо поднимется, доверия нет, не нужен такой провайдер»,

- оставляют недовольные комментарии на сервисе Downdetector.

«Это уже не смешно 6 дней нет интернета от слова совсем. Как работать?»

«Бедные абоненты Сампо ру, которые ждут ГТА6».

«Пу пу пу .. я за эту неделю настолько наклинил хату, сколько 5 лет не делал, продолжайте пожалуйста», - реагируют с юмором некоторые.

Кто-то вспомнил, что два года назад на компанию тоже была DDoS-атака, но тогда все исправили меньше чем за день.

Два дня назад в паблике компании заявляли, что есть не сломана, оборудование и инфраструктура работают, проблема не в повреждении сети, а во внешней атаке, которая мешает нормальному прохождению интернет-трафика. Новых сообщений с того момента в паблике не было. Как долго петрозаводчанам жить без интернета - не известно.