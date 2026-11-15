Коровы и телята пропали с фермы в Карелии

Пользователи соцсети призвали фермера лучше следить за животными

фото стопкадр

В сортавальском поселке с фермы пропали животные. Просьба о помощи появилась в паблике «Подслушано в Сортавала».

14 ноября с фермы в районе поселка Раутакангас пропали четыре коровы и шесть телят. Один из которых белого цвета. Свидетелей или тех, кто видел пропавших коров, попросили связаться с автором объявления.

В комментариях написали, что отсутствие контроля за крупным рогатым скотом создает аварийные ситуации на трассе и за животными необходимо следить: «Постоянно то у Раутагангас коровы бродят, то у Рускеала. Неделю назад у Водопадов человек в корову влетел».